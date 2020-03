Liga WBSS lança jogo de pesos pesados com a presença de Muhammad Ali

Na luta para enfrentar a pandemia de coronavírus, a liga World Boxing Super Series vai promover na próxima semana um torneio simulado no videogame da EA Sports ‘Fight Night Champion’, que reunirá oito dos pesos pesados mais reconhecidos da história.

Um deles será Muhammad Ali e os sete demais serão sorteados neste domingo, às 17h, nas redes sociais do @wbsuperseries. Será o ‘eWBSS Heavyweight Legends’.

O torneio começa com as quartas de final nesta segunda-feira, dia 23. As semifinais serão sexta e sábado, com a final no domingo.

Todo o torneio ‘eWBSS Heavyweight Legends’ será transmitido ao vivo na página do Facebook da World Boxing Super Series, às 17h (20h horário de Brasília), até a final dia 29.