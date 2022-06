Live 24 horas do canal baldoboxing é destaque em site de lutas

A Live 24 horas do canal baldoboxing produzida no último fim de semana foi destaque no site de Superlutas. A produção reuniu no Youtube por mais de 25 horas informação, entrevistas e histórias da nobre arte nacional e internacional.

A transmissão começou às 22 horas do sábado com a ‘segunda tela’ do combate entre os pesos leves Gervonta Davis e Rolando Romero, seguiu pela madrugada com muita informação e iniciou o domingo com dez entrevistas.

Na noite de domingo o foco foi a cobertura do Boxing For You 11, que teve como luta principal Esquiva Falcão e Cristian Rios.

Outras 24 horas virão. Até lá!