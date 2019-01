Livro sobre Rocky Balboa fala de música do Queen, briga entre Apollo e Drago e muito mais

O filme Creed 2 estreia no Brasil no próximo dia 24, mas os fãs de Rocky Balboa podem se deliciar com o mais novo livro de um dos personagens mais importantes do cinema.

A editora alemã Taschen lançou “Rocky, os filmes completos”, uma publicação com 380 páginas, repletas de fotos inéditas, que contam a história de todos os filmes da famosa saga. Destaque para um caderno escolar no qual Sylvester Stallone escreveu o roteiro do primeiro filme, em 1976.

O livro também relata uma briga entre os atores Carl Weathers (Apollo) e Dolph Lundgren (Drago) após um golpe mais forte durante as filmagens de Rock 4. Weathers chegou a abandonar o set e tudo só foi resolvido quatro dias depois com a intervenção de Stalllone.

Outra revelação foi a falta de dinheiro de Stallone para comprar os direitos da música One Bites the Dust, do grupo de rock Queen, quando pretendia usar em Rocky 3.

A edição maior do livro custa US$ 1 mil e só possui 50 exemplares. A Taschen também vai lançar outras edições menores e mais baratas.

Veja uma edição de Rocky 3 com a música do Queen.