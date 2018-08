Luta de Patrick Teixeira será transmitida pelo Facebook no sábado

Os fãs do boxe brasileiro poderão acompanhar neste sábado pelo Facebook o retorno de Patrick Teixeira. A Golden Boy Promotions, empresa de Oscar De La Hoya, transmite todo o evento de Índio, na Califórnia, pela sua conta da rede soacial.

O peso médio-ligeiro catarinense vai enfrentar o jamaicano Nathaniel Gallimore, décimo colocado no ranking do Conselho Mundial de Boxe (CMB). Patrick Teixeira está posição 31 do ranking do CMB e 11 na Organização Mundial de Boxe (OMB).

Aos 27 anos, Patrick soma 28 vitórias e apenas uma derrota. Em 2016, chegou a disputar uma eliminatória diante do norte-americano Curtis Stevens, mas, com um problema no ombro, acabou derrotado. Ele não luta desde abril, quando conquistou o título latino da OMB.