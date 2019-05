Luta entre Canelo e Jacobs é vista por 1,2 milhão de pessoas no DAZN

A luta entre o mexicano Saúl Canelo Álvarez e o norte-americano Daniel Jacobs, sábado passado, em Las Vegas, superou todas as expectativas. O duelo foi visto por 1,2 milhão de pessoas nas redes sociais da empresa de treaming britânica, que teve um aumento de 700 mil assinaturas só nos Estados Unidos.

Para receber toda a programação do DAZN nos EUA é preciso pagar uma mensalidade de US$ 20,00 ou assinar um contrato de US$ 100,00. Além de boxe, o assinante pode ver jogos de futebol e tênis.

Só com o serviço de streaming o DAZN faturou US$ 48 milhões do evento principal. A luta foi a segunda de 11 previstas no contrato de cinco anos com Canelo. São US$ 365 milhões.

No Brasil, o combate foi transmitido em VT na terça-feira, pois os direitos de transmissão pertencem à Golden Boy Promotions, que tem contrato com o SporTV.

Canelo, que venceu Jacobs por pontos, após 12 assaltos, deve voltar aos ringues em setembro. Quatro são as principais possibilidades de adversário para o mexicano. Demetrius Andrade, Callum Smith, GGG e Sergey Kovalev.