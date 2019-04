Maguila, que vai virar documentário e livro, tem encontro histórico com Daniel Falconi

Adilson Maguila Rodrigues e o argentino Walter Daniel Falconi vão se reencontrar, nesta sexta-feira, às 15 horas, no Hotel Jaraguá. O evento vai servir também para promover um documentário e um livro sobre a vida do peso pesado brasileiro.

Falconi mora na Itália e vem exclusivamente para o encontro, quando serão relembradas as duas lutas disputadas na década de 80, que tiveram grande repercussão na América do Sul. Na primeira, em 1985, o argentino venceu por nocaute no terceiro assalto. No ano seguinte, o triunfo foi de Maguila, no sétimo assalto. Os dois combates foram no Ginásio do Corinthians, que ficou completamente lotado.

Em entrevista a este blog, Falconi revelou que acompanha a vida de Maguila e sabe do problema de saúde pelo qual o ex-pugilista sofre atualmente. O argentino também revelou que teve um problema no olho após a segunda luta, mas que não chegou a ficar cego.

O documentário de Maguila tem a responsabilidade de Josmar Bueno Filho, enquanto o livro terá a autoria de Fernando Tucori.