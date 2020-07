Mahershala Ali vai interpretar Jack Johnson em série do canal HBO

Ganhador do Oscar de melhor ator coadjuvante em duas oportunidades, o ator Mahershala Ali vai interpretar o pugilista Jack Johnson, primeiro negro campeão mundial dos pesos pesados, em 1908. A produção não tem data prevista de lançamento, mas será uma série de seis episódios, com o título “Unruly” (Indisciplinado). Dominique Morisseau será a escritora e produtora executiva da série, junto com o próprio Ali, Tom Hanks, Ken Burns, Gary Goetzman, Mimi Valdés e Amatus Karim Ali.

Mahershala Ali já havia interpretado Jack Johnson em uma produção teatral. “The Great White Hope” (“A Grande Esperança Branca”) foi produzida em 2000. O ator já ganhou dois Oscars por “Moonlight” e “Green Book”.

Johnson nasceu em Galveston, Texas, em 1878. Foi campeão mundial em 1908, ao vencer James Jeffries. Sua vitória diante de um rival branco causou uma série de conflitos nos Estados Unidos, duas dezenas de pessoas morreram.

Em 1913, foi preso por um júri todo composto por jurados brancos, ao violar a “Lei de Tráficos de Pessoas Brancas”. A lei, conhecida popularmente como Lei Mann proibia o transporte de mulheres brancas com “propósitos imorais”.

Johnson deixou os estados Unidos e passou a viver na Europa e na Argentina. Retornou aos Estados Unidos em 1921 e cumpriu nove meses de prisão. Desde então, ativistas e familiares tentaram o perdão com o governo norte-americano. Desde 2008, o senador John McCain foi um dos que mais buscaram o perdão com o então presidente Barack Obama.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, outorgou em maio de 2018 o perdão presidencial póstumo a Jack Johnson. Trump assinou a resolução no Salão Oval da Casa Branca, diante de familiares do pugilista, além do ator Sykvester Stallone, de Deontay Wilder, então campeão mundial dos pesos pesados, Lennox Lewis, ex-campeão mundial e de Mauricio Sulaiman, presidente do Conselho Mundial de Boxe.