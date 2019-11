Maior luta de Eder Jofre completa 59 anos

Após 32 vitórias e três empates, Eder Jofre tinha a oportunidade de disputar uma eliminatória pelo cinturão dos galos. Seu adversário era o tremendo pegador mexicano Joe Medel. O Auditório Olímpico, em Los Angeles, estava repleto de mexicanos, mas isso não tirou o entusiasmo e a garra do boxeador brasileiro.

Apesar do duro confronto, Eder soube dominar o adversário e aplicar os melhores golpes. Superou um enorme revés no nono assalto, quando quase foi à lona. Mas sempre com o seu pai Kid Jofre, ao lado, o pugilista brasileiro foi buscar forças para conseguir o nocaute de forma espetacular no décimo assalto.