Mais forte, Patrick Teixeira sobe no ranking e se aproxima da disputa do título mundial

É visível que Patrick Teixeira está mais forte. O peso médio-ligeiro faz um trabalho físico muito forte nos Estados Unidos e festeja o quarto lugar no ranking da Organização Mundial de Boxe.

Patrick luta dia 13 de abril, em Monterrey, no México, em uma das preliminares do campeão Jaime Munguia. Com mais uma vitória, o brasileiro deverá ter a oportunidade de enfrentar o mexicano em sua próxima defesa de cinturão.

Patrick, de 28 anos, só está atrás no ranking do australiano Denis Hogan, do norte-americano Julian Williams e do britânico Kell Brook. O canhoto catarinense soma 29 vitórias (22 niocautes) e apenas uma derrota.