Manager de Patrick Teixeira ‘nocauteia’ um dos donos do boxe mundial

Patrick Teixeira vai defender o título mundial dos médios-ligeiros, versão Organização Mundial de Boxe (OMB), em abril, na cidade de Índio, na Califórnia, diante do argentino Brian Castano, primeiro colocado do ranking. O evento terá a organização da Golden Boy Promotions, de Oscar De La Hoya, com quem o boxeador nacional tem contrato, e transmissão do DAZN.

Mas essa “vantagem” só foi possível graças ao trabalho de Patrick Nascimento, manager do campeão. O leilão proposto pela OMB foi cancelado na semana passada, em Miami, e uma negociação foi feita com sucesso pelo empresário brasileiro, que disputou os direitos do combate com a PBC, do poderoso Al Haymon, que cuida da carreira de Castano.

O interesse de Al Haymon era colocar o combate no canal FOX Sports e ter a organização do combate, o que poderia dar alguns “privilégios” para o rival de Patrick Teixeira.

Nos próximos dias a Golden Boy vai anunciar oficialmente a luta e com a definição da data. Ao lado do técnico Edson Xuxa do Nascimento, Patrick Teixeira deve viajar em duas semanas para iniciar treinos nos Estados Unidos.