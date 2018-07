Manny Pacquiao diz se sentir jovem e mira negociação com empresário inglês

Manny Pacquiao completa 40 anos em dezembro, mas a vitória sobre o argentino Lucas Matthyse parece ter reanimado o boxeador filipino. “Eu me sinto com 27, 28 anos. Estou motivado a buscar novos desafios e grandes lutas”, disse o multicampeão.

O comentario de Pacquiao vai contra a análise do mexicano Julio Cesar Chavez, para quem Manny não tem mais condições de enfrentar os melhores meio-médios da atualidade.

Pacquiao não confirma, mas vários meios de comunicação nos Estados Unidos noticiam negociações do pugilista com o empresário britânico Eddie Hearn. “Quem quiser lutar comigo é só me ligar”, disse o campeão dos meio-médios da Associação Mundial de Boxe.

O problema detectado no coração antes da luta com Matthysse não incomoda Pacquiao. “Roberto Duráan teve este problema a vida toda”, disse Bob Arum, que não tem mais contrato com o ídolo filipino.