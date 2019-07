Manny Pacquiao e Floyd Mayweather querem saber se vale a pena MayPac 2: você pagaria para ver?

Floyd Mayweather e Manny Pacquiao querem saber se uma segunda luta entre ambos tem interesse por parte do público e de possíveis patrocinadores. Para isso, os dois astros da nobre arte acumulam ameaças nas redes sociais. Nada do que é dito é verdadeiro. Serve apenas para esquentar o ambiente.

É bom lembrar que Pacquiao tem a promoção de suas lutas com a Mayweather Promotions e seus combates são empresariados pela empresa PBC, de Al Haymon, “conselheiro” de Money.

Enquanto Mayweather não luta de verdade há quase quatro anos, desde quando derrotou Andre Berto, Pacquiao está em forma e acabou de vencer o então invicto Keith Thurman, sábado passado, em Las Vegas. Neste panorama não havia motivo para um segundo combate entre os dois, que se enfrentaram em 2015, com vitória do norte-americano.

A repercussão no mundo do boxe tem sido grande, mas não acho que seja suficiente para dar 30% do retorno que foi dado aos pugilistas no primeiro combate. Lembram das bolsas?

Os próximos dias serão decisivos. Pacquiao e Mayweather não têm tempo a perder. Um está com 40 e outro com 42 anos. Você pagaria para ver MayPac 2?