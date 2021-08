Aos 42 anos,, Manny Pacquiao soma 67 vitórias em uma carreira de 26 anos no boxe profissional. Nas vésperas de disputar o título mundial dos meio-médios da AMB, diante do cubano Yordenis Ugás, o filipino revelou as 3 maiores vitórias da carreira.

Erik Morales – 21/01/2006 – nocaute técnico no décimo round

2. Oscar De La Hoya – 6/12/2008 – nocaute técnico no oitavo round

3. Antonio Margarito – 13/11/2010 – por pontos

Qual sua luta preferida de Pacman?