Manny Pacquiao faz 42 pontos em jogo de basquete para empresários nos Emirados Árabes

Não é de hoje que o basquete é um das formas de Manny Pacquiao se manter em grande forma. Aos 40 anos, enquanto aguarda a sua próxima luta, o filipino participou de um evento d bola laranja neste dim de semana em Dubai, nos Emirados Árabes.

Dinta de empresários, o supercampeão do boxe demonstrou grande preparao físico, ao disputar dois jogos intensos. No primeiro, seus 35 pontos não impediram a derrota de seu time. No segundo, Pacman fez 42 pontos, 18 deles em cestas de três, além de seis assistências, dois roubos de bola e dois rebotes.

“Foi um ótimo final de semana para nós”, disse Pacquiao, o fundador da liga. “Eu realmente gostei de competir contra os meus ompanheiros aqui nos Emirados Árabes Unidos. Obrigado a todos que vieram e nos apoiaram. ”

Veja Pacquiao em ação na quadra.