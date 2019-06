Manny Pacquiao inicia treino em Los Angeles para luta com Keith Thurman

Manny Pacquiao inicia nesta segunda-feira os treinos em Los Angeles para o duelo com o norte-americano Keith Thurman, dia 20 de julho, em Las Vegas. O filipino desembarcou na Califórnia na sexta-feira, vindo das Filipinas, onde se preparou durante três semanas com Buboy Fernandez, amigo e seu treinador principal, além do preparador físico Justin Fortune, no Elorde Gym, em Manila.

A equipe de Pacquiao vai treinar as próximas quatro semanas no Wild Card Gym, em Hollywood, onde terá o apoio técnico de Freddie Roach para o duelo no qual estará em jogo o cinturão mundial dos meio-médios da Associação Mundial de Boxe.

Para as sessões de sparring, Pacquiao vai utilizar o mesmo trio que o ajudou para a luta com Adrien Broner, em janeiro: Arnold Gonzalez, Abraham Lopez e Tomas Rojas. Buboy Fernandez afirmou que Pacquiao já está 80% pronto para a luta.

Com 40 anos, campeão em oito divisões de peso e donio de 12 cinturões mundiais, Pacquiao disse, em entrevista ao site “Seconds Out”, que sua maior motivação para continuar a lutar é a “paixão” pelo boxe.

Quanto ao fato de Thurman ter dito que vai “aposentá-lo”, o filipino deu de ombros. “Eu já tenho motivação o suficiente para esta luta.”

