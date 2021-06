Manny Pacquiao inicia treinos para a luta com Errol Spence Jr.

Manny Pacquiao postou vídeo em suas redes sociais com o início dos treinos para a luta com Errol Spence Jr., em 24 de agosto, com o título “De volta ao ginásio”.

Aos 42 anos, astro filipino vai voltar aos ringues para disputar os títulos da FIB e AMB dos meio-médios, que pertencem ao norte-americano, de 31 anos.

Pacquiao tinha abortado os treinos no mês passado quando o duelo com Terrence Crawford, previsto para os Emirados Árabes, foi cancelado.

Os últimos trinta dias de preparação de Pacquiao devem ser feitos nos Estados Unidos, pois a luta é prevista para acontecer em Las Vegas.

Aqui o link do vídeo: https://www.instagram.com/p/CPlLr_2pyF2/