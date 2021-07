Manny Pacquiao se submete a exame antidoping e atrasa para o primeiro treino nos EUA

O filipino Manny Pacquiao já está nos Estados Unidos se preparando para a luta de 21 de agosto, em Las Vegas, na T-Mobile Arena, contra o norte-americano Errol Spence Jr.

Aos 42 anos, o multicampeão postou imagens de treinos com o Freddie Roach no Wild Card Boxing Club, em Los Angeles. “Espero que o mestre Freddie Roach não tenha ficado com raiva de mim por estar atrasado para o meu primeiro dia de treinamento no Wild Card Boxing Club. Eu tive de fazer um teste antidoping antes de vir para o treino”, disse Pacman.

Roach respondeu nas redes sociais com bom humor. “Bem vindo, campeão.