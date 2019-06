Manny Pacquiao: ‘Tenho duas décadas no boxe. Ninguém vai me intimidar’

Quase tudo pronto para uma das lutas mais aguardadas do ano. Manny Pacquiao e Keith Thurman participaram de um programa no canal FOX, dos Estados Unidos, como promoção para o grande duelo de 20 de julho, no Hotel MGM, em Las Vegas.

Durante o programa, Pacquiao disse: “Tenho duas décadas no boxe. Ninguém vai me intimidar. Lutei com De La Hoya, Mayweather, Cotto, Morales, Barrera, Margarito….” Thurman devolveu dizendo que Pacquiao nunca lutou com um adversário como ele.

Em outro vídeo, Pacquiao aparece fazendo mil abdominais, enquanto Thurman treina ao lado do ex-campeão Wink Wright. Os dois prometem um grande combate.

O canal FOX Sports vai transmitir ao vivo para o Brasil.