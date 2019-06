Manny Pacquiao treina 22 rounds por dia para o combate contra Keith Thurman

Oa 40 anos de idade paracem não diminuir o ritmo de treinamento de Manny Pacquiao. O filipino, que está em Los Angeles e treina todos os dias, desde sábado passado, no Wild Card Boxing Club, faz 24 rounds diariamente. São oito rounds de sparring, oito de manopla e seis de caso (pushing ball e saco de areia).

Tudo isso para o duelo de 20 de julho, diante do norte-americano Keith Thurman, no ringue do MGM Hotel, em Las Vegas. Estará em jogo o cinturão dos meio-médios da Associação Mundial de Boxe.

Pacquiao soma 61 vitórias (39 nocautes), sete derrotas e dois empates e foi campeão em oito categorias. Thurman, de 30 anos, está invicto: 29 vitórias (22 nocautes).