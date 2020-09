Manny Pacquiao vai ganhar uma edição especial da revista The Ring

A próxima edição da revista The Ring será especial. Com data de 12 de setembro, a publicação será toda dedicada à carreira de Manny Pacquiao. Toda a sua carreira será contada, com destaque para os grandes confrontos doo filipino, campeão em oito categorias.

A obra tem prefácio do jornalista Larry Merchant, por mais de 30 décadas comentarista do canal HBO. O conteúdo está sendo guardado a sete chaves, mas é certo que uma grande quantidade de fotos será responsável por reviver as dezenas de lutas importantes realizadas pelo pugilista asiático em mais de 25 anos de boxe profissional.

Imperdível! A revista também tem a versão online.