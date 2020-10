Manny Pacquiao x Roberto Duran: quem venceria este duelo?

Manny Pacquiao x Roberto Duran, com certeza, seria um dos duelos mais explosivos da história do boxe. Ambos tiveram carreiras enormes e vitoriosas em várias categorias, mas, talvez o melhor seria sonhar com uma luta entre os pesos leves ou meio-médios.

Duran dominou os leves nos anos 70, enquanto Pacquiao, aos 41 anaos, ainda ostenta um cinturão entre os meio-médios. Um era destro e o outro é canhoto. O panamenho era mais pegador, mas o filipino é rápido como um raio.

Qume venceria este duelo? Sonhe! Divirta-se!