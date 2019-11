Mateus Alves é eleito o melhor técnico nos esportes individuais e vai receber o Prêmio Brasil Olímpico

Com enorme justiça, Mateus Alves, técnico principal da seleção brasileira de boxe, foi eleito o melhor treinador do Brasil em 2019 nos esportes individuais. Ele será homenageado pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) no Prêmio Brasil Olímpico 2019, dia 10 de dezembro, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro.

Mateus Alves comandou a equipe olímpica que conquistou seis medalhas nos Jogos Pan-Americanos de Lima, a melhor campanha em 56 anos, sendo uma de ouro (a primeira do feminino), três de prata e duas de bronze.

Além disso, Mateus conquistou como técnico duas medalhas no Mundial da Rússia: ouro com Bia Ferreira e bronze com Hebert Conceição. Ainda sob a liderança de Mateus, o Brasil foi campeão por equipes pela primeira vez em uma etapa Europeia do Grand Prix, na República Tcheca; conquistou o primeiro ouro na tradicional Copa São Petersburgo e no Torneio Strandja, na Bulgária, o evento mais antigo do boxe mundial.

“Estou muito feliz e principalmente muito lisonjeado de estar recebendo essa premiação. É fruto de muita disciplina, planejamento e dedicação em busca dos resultados positivos em uma parceria de toda a equipe de atletas, técnicos multidisciplinares, Confederação Brasileira de Boxe e Comitê Olímpico do Brasil”, disse Mateus, de 38 anos, que dá aulas de boxe desde 2002.