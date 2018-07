Mayweather e Sugar Ray Leonard discutem pelas redes sociais

crédito: Youtube

Em 2013, após derrotar o britânico Rick Hatton, Floyd Mayweather iniciou a entrevista coletiva pós-luta anunciando a presença de Sugar Ray Leonard no salão nobre do MGM Hotel. “Quero uma salva de palmas ao melhor de todos os tempos, Sugar Ray Leonard.”

Neste domingo, véspera de Natal, dois dos maiores nomes do boxe discutiram pela internet. “Floyd Mayweather, lembre-se daquela noite quando nos encontramos e você comentou que eu era o melhor boxeador que você já tinha visto, então você está mudando sua opinião, depois que está aposentado”, disse Sugar.

“Você perdeu sua primeira luta para um peso leve, que foi Robert Duran”, disse Mayweather a Leonard. “TBE nunca perdeu. Você é Sugar. Eu sou TBE. Se um lutador era jovem ou velho, no seu auge ou não, eu venci todos. #semdesculpas”, disse Mayweather.

As opiniões se dividem se for feita uma pesquisa para se dizer quem foi o melhor entre Sugar e Mayweather. Sugar foi campeão olímpico em 1976. Mayweather foi bronze em 1996. Os dois ganharam títulos em cinco categorias. Sugar teve um cartel de 36 vitórias, três derrotas e um empate. Mayweather venceu as 50 vezes em que subiu no ringue.

Sugar não escolhia adversários e nem peso, mas sofreu com lesões.

Uma briga de egos, totalmente desnecessária. Cada um tem seu espaço na história do boxe.