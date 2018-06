Mayweather ganha mais dinheiro que CR7, Neymar e LeBron juntos

AFP

Floyd Mayweather foi o esportista que mais ganhou dinheiro em 2017, segundo levantamento da revista Forbes. O ex-boxeador recebeu US$ 285 milhões e só subiu no ringue uma vez.

O português Cristiano Ronaldo, craque do Real Madrid recebeu US$ 108 milhões por toda a temporada, enquanto Neymar, do Paris Saint-Germain, ficou com US$ 90 milhões.

LeBron James, jogador de basquete do Cleveland Cavaliers, arrecadou US$ 85,5 milhões.

Os três astros juntos reuniram US$ 283,5 milhões, mas ficaram atrás do pugilista.

O argentino Leonel Messi, estrela do Barcelona, somou US$ 111 milhões nos doze meses de 2017 e ficou em segundo lugar na lista.