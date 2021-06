Mayweather precisa se espelhar em Louis, Marciano e Ali para não decepcionar como fez com Paul

A ‘luta’ entre Floyd Mayweather x Logan Paul deve fazer os veteranos do boxe mudarem o estilo das ‘exibições’. Afinal, a disputa de domingo à noite, em Miami, não foi verdadeiramente um combate e a apresentação deixou a desejar, com o ex-campeão fora de forma e nem sombra do que foi nos ringues e o youtuber, apesar de valente, dono de um boxe pobre e sem nenhum atrativo para o público.

Os milhares que pagaram US$ 50,00 para ver o evento no pay per view nos EUA devem estar revoltados, mas vão garantir cerca de US$ 70 milhões para Mayweather e US$ 20 milhões para Paul. Resta saber se irão pagar novamente para ver o que viram.

Ao contrário de Mike Tyson x Roy Jones, quando foi anunciada desde sempre como uma exibição, Floyd Mayweather x Logan Paul foi apresentada como uma luta de verdade, algo que não se viu no ringue.

Daqui para frente, os veteranos vão ter de encontrar uma forma melor para cativar o público. Talvez sendo verdadeiros, assim como foram Joe Louis, Rocky Marciano ou Muhammad Ali, quando vieram a São Paulo e ninguém ficou imaginando que iriam vê-los no auge ou em plena ação.