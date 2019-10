Medalha de ouro e título de melhor lutadora do Mundial não garantem Bia Ferreira na Olimpíada de Tóquio

Bia e os técnicos Leo Macedo (esq.) e Mateus Alves – crédito: cbboxe

A medalha de ouro e o título de melhor lutadora do Mundial da Rússia, conquistados neste domingo, não garantem Bia Ferreira na Olimpíada de Tóquio no ano que vem.

A AIBA (Associação Internacional de Boxe) não é reconhecida pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) após investigações, crise financeira e afastamento do presidente.

Com isso, Bia vai ter de buscar a vaga olímpica no Pré-Olímpico da Américas de Buenos Aires, em março, ou no Pré-Olímpico Mundial, em maio.

A campeã mundial, ao lado de Graciele Jesus e Jucielen Cerqueira, segue direto para a China, onde vai disputar o Mundial Militar.