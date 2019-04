Medalhista olímpica Adriana Araújo vai disputar o título latino no Boxing For You 6

Medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Londres-2012, Adriana Araújo foi o grande destaque da quinta edição do Boxing For You, domingo à noite, em Mangaratiba, no Rio, ao nocautear no primeiro assalto Elaine Albuquerque.

Sete anos depois de se tornar a primeira brasileira a ganhar uma medalha no boxe olímpico, Adriana, aos 37 anos, fez apenas a terceira luta como profissional. Nesse período teve muitos problemas fora do ringue e o boxe quase foi abandonado.

Mas a nobre arte nacional não pode desperdiçar o talento de Adriana, que no sábado se apresentou de forma impecável, ao aplicar golpes precisos e muito fortes.

Sergio Batarelli, CEO do Boxig For You, informou que Adriana vai participar também da sexta edição do maior evento de boxe da América do Sul, no fim de maio ou começo de junho. Ótimo! Melhor ainda: vai disputar o título latino na categoria dos pesos meio-médios-ligeiros.

Adriana tem garra, determinação e talento para superar grandes desafios. Ela merece todo o apoio.