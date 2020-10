Melhor atleta olímpica, campeã mundial Beatriz Ferreira ganha mais um título na Bulgária

A pandemia do coronavírus não atrapalhou o desempenho de Beatriz Ferreira no Torneio dos Balcãs, na Bulgária, no último fim de semana. A campeã mundial na categoria 60 quilos conseguiu manter a forma e conquistou três vitórias para voltar a subir no lugar mais alto do pódio.

Mesmo quase um ano sem disputar uma competição internacional, a boxeadora mostrou mais uma vez sua condição física e técnica privilegiada, ao vencer a turca Esra Yidiz, depois a búlgara Denitsa Elisseva, e na final Donjeta Sadiku, do Kosovo.

A equipe feminina do boxe brasileiro ainda somou mais quatro medalhas: Jucielen Cerqueira (57kg), Beatriz Soares (69kg) e Flavia Figueiredo (75kg) ficaram com a prata, Graziele de Jesus (51kg) foi medalha de bronze.