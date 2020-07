Menino de 6 anos salva irmã de cachorro, leva 90 pontos no rosto e é o novo ‘campeão’ do CMB

O presidente do Conselho Mundial de Boxe, Mauricio Sulaiman, condecorou Bridger Walker, de seis anos, como campeão honorário. O garoto salvou sua irmã de um ataque de um cachorro raivoso e levou 90 pontos no rosto.

A tia postou uma foto das crianças nas redes sociais e chamou a atenção do dirigente. Sulaiman destacou a “ação de bravura, que representa um dos os melhores valores da humanidade”.

Fã do Capitão América, Walker também foi homenageado pelo ator Chris Evans, que desempenha o papel do personagem no cinema. “Vou descobrir seu endereço e vou te mandar um escudo autêntico porque você merece. Você é um verdadeiro herói.”