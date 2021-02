Mentor de Canelo, Eddy Reynoso é o melhor técnico de boxe do mundo

O que Saul Canelo Alvarez, Oscar Valdez, Ryan Garcia e Andy Ruiz Jr. têm em comum? São todos treinados por Eddy Reynoso, o melhor técnico do mundo na atualidade.

Este mexicano, de 45 anos, sabe como mudar o estilo, aprimorar qualidades e acabar com os defeitos de seus pupilos. O trabalho feito com Canelo após a derrota para Floyd Mayweather, em 2013, é exemplar. O campeão dos supermédios, que defende seu título neste sábado, diante do turco Avni Yildirim, em Miami, se apresenta cada vez melhor, com uma guarda ajustada, um ataque variado, uma esquiva quase perfeita e uma movimentação de destaque.

Na semana passada, Valdez foi impecável para derrotar Miguel Berchelt e ficar com cinturão dos superpenas do Conselho Mundial de Boxe. Menor que o rival, soube se movimentar e pegar o rival no contra-ataque, usando um estilo novo.

No primeiro fim de semana do ano, Ryan Garcia ganhou credibilidade entre os pesos leves, ao nocautear o britânico Luke Campbell com um poderoso gancho no fígado. O próximo passo é preparar o peso pesado Andy Ruiz Jr. a recuperar o cinturão mundial. O ex-campeão já perdeu 15 quilos e promete voltar aos ringues neste ano.

Por tudo isso, Eddy Reynoso é praticamente uma unanimidade. E que, neste caso, não é burra.