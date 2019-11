Mexicano abdica do título e luta de Patrick Teixeira no sábado vai valer o cinturão interino

O mexicano Jaime Munguia abdicou do título mundial dos médios-ligeiros da Organização Mundial de Boxe (OMB). Com isso, a luta entre o brasileiro Patrick Teixeira e o dominicano Carlos Adames, sábado, em Las Vegas, deixa de ser uma eliminatória pelo cinturão. O vencedor será declarado campeão interino e anunciado como campeão na semana que vem durante a convenção anual da entidade, em Tóquio.

Primeiro do ranking, Adames, de 25 anos, está invicto. Soma 18 vitórias, com 14 nocautes, enquanto Patrick, de 28 anos, acumula 30 vitórias, 22 nocautes e apenas uma derrota. Ele é o segundo na lista da OMB.

Adames e Patrick se conhecem muito bem e já treinaram juntos várias vezes. “Eu vou ter de estar com o jab em forma”, disse Patrick a este blog durante a sétima edição do Boxing For You, dia 18 de outubro.

O fato de o brasileiro ser canhoto é apontado como uma boa vantagem. “Durante as sessões de sparring que fizemos, consegui aplicar bons golpes com a minha direita, abrindo espaço para a esquerda.”

Patrick x Adames vai fazer parte do evento que terá como atração principal a estreia do mexicano Oscar Valdez na categoria dos superpenas. Outro destaque será a presença do britânico Carl Frampton. O brasileiro William Silva também luta na programação pelo cinturão norte-americano dos leves, diante de Arnold Barboza Jr..