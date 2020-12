Mexicanos aprovam luta de Saul Canelo Alvarez com Callum Smith, mas exigem 3º duelo com GGG

Os mexicanos aprovam o duelo do próximo dia 19 entre Saul Canelo Alvarez e o britânico Callum Smith, no Alamodome, em San Antonio, no Texas. Mas não dispensam um terceiro duelo com Gennady GGG Golovkin.

A informação é do jornalista mexicano Sergio Meléndez, direto da Cidade do México. Segundo ele, os fãs de Canelo consideram Smith um adversário difícil e capaz de exigir grande desempenho do lutador nacional. “Canelo precisa de guerras. Como as que foram com GGG. É deste tipo de luta que os mexicanos gostam.”

Segundo Meléndez, as lutas com Rocky Fielding, Daniel Jacobs e Sergey Kovalev não colocaram Canelo em um patamar acima do que já foi conquistado. “Não é necessário subir de categoria para obter grandes obstáculos”, disse o jornalista, referindo-se ao fato de Canelo já ter ganho títulos entre os médios-ligeiros, médios, supermédios e meio-pesados.

A plataforma DAZN transmite ao vivo e com exclusividade o duelo Canelo x Smith.