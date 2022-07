Michael B. Jordan grava cenas de Creed 3 durante luta de Ryan Garcia

A Cripto.com Arena, em Los Angeles, sábado, palco da luta entre Ryan Garcia e Javier Fortuna, teve a visita ilustre do ator Michael B. Jordan. O astro subiu no ringue para gravas algumas imagens para o filme Creed 3, que, segundo ele, estará nas telonas a partir de 3 de março do próximo ano.

Jordan, que vai estrear como diretor, usou o microfone para falar com as mais de 20 mil pessoas presentes ao evento. Pediu vaias, aplausos, um dos atores se encaminhou para o ringue e foi vaiado. O público atendeu a todos os pedidos e até fingiu reagir a golpes, como se os lutadores fossem nocauteados. Sempre após a contagem de “1,2, 3” de Jordan.

Ao final de cinco minutos, Jordan agradeceu a participação do público, foi muito aplaudido e cumprimentou o boxeador Gabriel Rosado, que já participou de Creed 2.

Veja como foi: