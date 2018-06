Mídia noticia derrota de Rogerinho no tênis. Já o título de Rose Volante….

O tenista Rogério Dutra Silva, 98º do ranking mundial, perdeu na estreia do Aberto da Australia, primeiro Grand Slam do ano, para o australiano Nick Kyrgios, por 3 sets a 0, parciais de 6-1, 6-2 e 6-4. O fato foi noticiado nesta segunda-feira em todos os meios de comunicação.

Há quase um mês, a brasileira Rose Volante ganhou o título mundial dos pesos leves da Organização Mundial de Boxe e o espaço reservado pela mídia brasileira foi imensamente menor. Tem gente que nem sabe do fato.

O tênis teve grandes jogadores, como Guga, Maria Esther Bueno, Tomaz Koch e tantos outros, assim como o boxe teve grandes lutadores como Eder Jofre, Miguel de Oliveira, Servilio de Oliveira e Popó.

Atualmente, o “ranking” do boxe nacional é melhor do que o “ranking” do tênis. Esquiva Falcão pode disputar um título mundial ainda em 2018 e Robson Conceição ganhou medalha de ouro no Rio-2016. Mas mesmo assim o esporte da raquete possui uma cobertura muito maior. E não há a menor chance de alguém ganhar um grande torneio nos próximos anos.

Dizem que o noticiário é farto por causa dos “deuses” Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic e Andy Murray. Eu não perco um jogo deles. Mas acho que Gennady Golovkin, Terence Crawford, Vasyl Lomachenko e Anthony Joshua mereceriam também grande destaque.

É só uma observação.