Miguel de Oliveira ganha memorial na academia Cia Athletica

Miguel de Oliveira, campeão mundial dos médios-ligeiros do Conselho Mundial de Boxe em 1975, morreu em 15 de outubro do ano passado. O boxeador estava com 74 anos e sofria de câncer no pâncreas.

Mas sua história está preservada em um belíssimo memorial exposto na academia Cia Athletica, na Rua Kansas, no bairro do Brooklin, em São Paulo. O trabalho foi feito pelo professor Átila “Cebola”.

“Após o falecimento do ex-campeão mundial, o seu pupilo e professor Átila “Cebola” junto com a academia tiveram a ideia de montar um memorial para homenagear Miguel que trabalhou nesse espaço desde 1985. O Memorial teve a enorme contribuição de suas filhas Alexandra e Fernanda, que cederam peças raríssimas do grande campeão. Temos em exposição o cinturão do Conselho Mundial de Boxe, luvas, roupão e shorts utilizados nas lutas mais importantes de sua carreira; além da tocha olímpica que o mestre carregou em 2014”, disse um comunicado da academia a este blog.

Mais do que merecido. A saudade é cada vez maior assim como a admiração por Miguel de Oliveira. Descanse em paz.