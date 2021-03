Mike Tyson acredita na possibilidade de Saul Canelo Alvarez ganhar o título mundial dos pesos pesados

Durante a conversa que teve com Saul Canelo Alvarez em seu podcast, Mike Tyson revelou acreditar na possibilidade do mexicano se sagrar campeão mundial dos pesos pesados. Segundo o Iron Man, Canelo tem condições técnicas, físicas e vai depender também do adversário a ser enfrentado.

O ex-campeão mundial dos pesados, que tem luta de exibição prevista para 29 de maio, diante de Evander Holyfield, até comparou o mexicano com Roy Jones Jr., que foi dono de títulos entre as categorias dos médios e pesados.

Para Tyson, Canelo tem melhores condições físicas de chegar aos 90 quilos do que tinha Jones, quando venceu John Ruiz, por pontos, em 2003.

“Tudo é possível. Veja, como uma equipe, sempre fomos uma equipe para enfrentar todos os desafios. É isso que me motiva e me move”, disse Canelo. “Mas a porta está aberta. Todo mundo sabe que eu sempre adorei desafios, então se há desafios e títulos por aí, estou aberto a eles como mostrei no passado”, disse o mexicano, que já campeão entre os médios-ligeiros, médios, supermédios e meio-pesados.

Canelo luta em 8 de maio contra o britânico BJ Saunders, campeão dos supermédios pela Organização Mundial de Boxe. Uma vitória vai tornar o mexicano o campeão unificado na categoria das 168 libras (76 quilos).

Aos 30 anos, Canelo 58 lutas, com 55 vitórias (37 nocautes), dois empates e uma única derrota sofrida em 2013 para Floyd Mayweather.