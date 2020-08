Mike Tyson admite ‘medo’ para o retorno aos ringues diante de Roy Jones Jr.

Mike Tyson foi ao barbeiro, cortou o cabelo, fez a barba e avisou Roy Jones Jr., seu adversário na luta exibição de 12 de setembro, em Los Angeles. “Estou vindo para te nocautear”. Mais uma vez o ex-campeão mundial mostrou seu estilo intimidador para tentar tirar a concentração do rival.

As ameaças parecem tentar esconder um Tyson com ‘medo’ do retorno aos ringues após 15 anos afastado e aos 54 anos de idade. Em entrevista ao serviço de pay-per-view Triller, que vai transmitir a luta pelo pay per view, o Iron Man diz que algo dentro dele afirma que ele não tem condições de lutar, não é o mesmo de antigamente e que qualquer garoto pode derrotá-lo.

“Você não sabe o que passa dentro do ringue”, disse Tyson, que ao mesmo tempo tenta superar essa barreira mental. “Você vai ver o que eu vou fazer.” Segundo o lutador, seu interior o critica e diz que ele ‘vai passar vergonha diante de todos que vão ver a luta’.

Resta saber se esta é apenas mais uma forma de promoção do duelo, cuja assinatura vai custar US$ 50,00 nos Estados Unidos e a previsão é de que venda até 1 milhão de unidades.