Mike Tyson anuncia parceria com loja de roupas e participação em documentário

A cada aparição Mike Tyson mostra que sua intenção realmente é usar a imagem ganhar de lutador para ganhar dinheiro e não retornar efetivamente aos ringues como boxeador profissional. Depois de gravar um vídeo com uma camiseta da “Smart Cups”, uma bebiba energética, o ex-campeão mundial dos pesos pesados anunciou uma parceria com a Chinatown Market, loja de roupas, na qual estão previstos cinco programas.

“Mike Tyson e Chinatown Market, em breve”, disse o Iron Man, após bater em um saco de areia do “Smile”, vestido com a camiseta da loja e luvas do personagem. “Estou emocionado por fazer parceria com a marca de roupas Chinatown Market e empolgado em mostrar aos fãs o que fizemos juntos, tanto na perspectiva do conteúdo quanto do produto”, disse Tyson.

Os cinco episódios serão transmitidos diariamente, com início previsto para sexta-feira. No primeiro, Tyson, que completa 54 anos na terça-feira, vai surgir como funcionário da loja.