Mike Tyson ‘arrasa’ George Foreman e encara Muhammad Ali na final de torneio virtual

Mike Tyson se classificou para a final do torneio virtual da World Boxing Super Series (WBSS), ao “massacrar’ George Foreman, neste sábado, com um violento nocaute no quarto assalto. Neste domingo, o Iron Man va encarar na decisçao Muhammad ALi, que venceu Sonny Liston na sexta-feira.

O duelo no ringue do MGM Hotel, em Las Vegas, foi violento o tempo todo. Tyson encurtou a distância e castigou muito Foreman no primeiro assalto. Muito rápido, o Iron Man se esquivou das bombas de direita de Foreman.

Big George voltou melhor no segundo assalto e conseguiu encontrar a distância para manter Tyson mais longe para colocar seus golpes. Mas foi no início do terceiro assalto que o veterano, de 45 anos, mostrou habilidade para castigar a linha de cicntura de Tyson, que acusou o golpe e chegou a ir para as cordas.

Mas no fim do assalto, Tyson acertou boa combinação e Foreman foi à lona, quando restavam 20 segundos. Foreman voltou abalado para o quarto round e dois uppers violentíssimos de Tyson encerraram o duelo.