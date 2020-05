Mike Tyson ‘briga’ em evento de telecatch dos EUA e esquenta possível retorno aos ringues

Mike Tyson não deixa seu nome esfriar no noticiário esportivo, visando seu possível retorno aos ringues para uma luta-exibição. Nesta quarta-feira à noite, o ex-campeão mundial dos pesos pesados participou de um evento do “AEW” – um dos principais torneios de telecatch dos Estados Unidos.

Vitor Belfort, Henry Cejudo e Rashad Evans (todos ex-campeões do UFC), Tyson entrou no ringue, discutiu com Chris Jericho, principal astro da organização, os dois trocaram empurrões e uma “batalha campal” foi instaurada dentro do ringue. O evento não teve a presença de público por causa da pandemia do coronavírus.

Esta não é a primeira vez que Tyson participa de programas de telecatch. O astro do boxe já fez várias aparições no WWE, desde a década de 90.

Antes da apresentação, Tyson, em uma entrevista, afirmou que vai anunciar nos próximos dias o adversário para a sua luta-exibição e descartou a possibilidade de fazer duelos profissionais.