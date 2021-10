Mike Tyson é homenageado com estátua em pizzaria famosa de Las Vegas

Mike Tyson foi homenageado com uma estátua na famosa pizzaria Mulberry de Las Vegas. O ex-boxeador esteve no restaurante principal da rede, juntamente com o dono Richie Palmer.

Tyson ficou bastante emocionado. “Bem, vocês sabes, eu sou de Nova York e a lendária Mulberry Pizzeria é de lá. Quando eu morava em Beverly Hills ela também era lendária lá. Eu morava na esquina do restaurante. Richie Palmer me honrou com a estátua e estou muito emocionado. Eu conheço Richie faz muito tempo desde Nova York e sempre fomos próximos e estou um emocionado.”

“O proprietário e fundador da Mulberry Street Pizzeria, Richie Palmer, é um ávido fã de boxe e sentiu que Tyson representa um momento de destaque no mundo dos esportes, assim como em Las Vegas ”, afirmou um comunicado à imprensa da pizzaria. “Ele achou que era hora de Tyson ser homenageado com sua própria estátua, algo com que a equipe do Resorts World concordou, então eles trabalharam juntos para que isso acontecesse.”

Muito sorridente, Tyson posou para fotos e depois comeu vários pedaços de pizza.