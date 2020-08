Mike Tyson e Roy Jones passaram por exames médicos rígidos para a luta de 28 de novembro

Vários foram os motivos para o adiamento da luta entre Mike Tyson e Roy Jones Jr. de 12 de setembro para 28 de novembro. Além do lado comercial, também existiu o lado de segurança com os boxeadores.

Jones revelou que ele e Tyson tiveram de se submeter a vários exames para constatar se estavam em condições físicas, aos 51 e 54 anos, respectivamente, a retornarem aos ringues. Foi uma exigência por parte da Comissão Atlética do Estado da Califórnia. O duelo será em Los Angeles.

“Eles nos fizeram passar por alguns exames extras principalmente por causa da nossa idade, mas isso era esperado. Eu me sinto bem aos 51 anos, provavelmente tão bem quanto me sentia aos 41. É melhor ele estar pronto, estou indo com força total”, ameaçou Jones.

Em entrevista ao World Boxing News, o presidente do Conselho Mundial de Boxe, Mauricio Sulaiman, afirmou que “tanto Tyson quanto Jones deveriam usar capacete que os boxeadores usam em sparring, além de luvas com 16 ou 18 onças”.

“Este evento é uma iniciativa beneficente muito apreciada e que visa proporcionar um momento de diversão aos adeptos do esporte. É por isso que o Conselho Mundial de Boxe apoia totalmente a realização disso. Mas eu repito, de forma alguma a segurança dos contendores pode ser negligenciada. Estou certo de que a Comissão Atlética do Estado da Califórnia está tomando todas as providências para garantir sua segurança antes e durante o evento.”