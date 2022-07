Mike Tyson: ‘Eu tive os 3 melhores anos da minha vida na prisão’

Em entrevista ao “The Pivot Podcast”, Mike Tyson falou um pouco como foi ficar preso em Indiana, de 1992 a 1995, após ser condenado por estupro da modelo Desiree Washington.

“Eu tive os melhores três anos da minha vida na prisão. Tive paz”, disse o ex-campeão mundial dos pesos pesados. Perguntado sobre os US$ 30 milhões que ganhava a cada luta, o Iron Man respondeu: “Esse dinheiro não significa nada se você não tiver sua paz, sua estabilidade e seu equilíbrio. Você precisa de sua sanidade para lidar qualquer parte da vida.”

O campeão mundial mais novo dos pesados pesados – tinha 20 anos quando conquistou o cinturão do CMB, em 1986 – disse que “Deus nos pune dando tudo que queremos para saber como lidamos com isso”.

Tyson revelou que ganhou o respeito dos presos, após visita do amigo e happer Tupac Shakur, assassinado em 1996. “Eu comia bem, todos eram legais comigo e me tratavam bem”, lembrou. “Eu corria pelo quintal 8 ou 9 milhas e à noite eu me exercitava por quatro horas, na minha cela. Todos me tratavam bem na cadeia, tinham medo de mim, mas sempre fui uma boa pessoa”.