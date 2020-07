Mike Tyson fez luta-exibição em 2006? Veja como foi

A luta exibição contra Roy Jones Jr., em 12 de setembro, em Carson, na Califórnia, não será a primeira de Mike Tyson. Em 21 de outubro de 2006, em Ohio, um ano após pendurar as luvas, o ex-campeão, então com 40 anos, subiu no ringue para quatro rounds com Corey Sanders, um rival nove anos mais jovem e com protetor de cabeça. A ideia, que não teve sucesso, era fazer uma turnê pelo mundo.

Tyson estava bastante gordo e lutou com uma camiseta, apoiando o governador de político Michael Steele, candidado ao senado norte-americano. Mesmo bem fora de forma, ao contrário dos dias de hoje, o ex-campeão levou mais de seis mil pessoas ao ginásio. Logo acertou uma boa combinação e mandou o rival a knockdown. Ainda no primeiro round, um fortíssimo direto de direita abalou bastante Sanders, que precisou ser amparado pelo próprio Tyson para não ir à lona de novo.

Orientado pelo ex-campeão Jeff Fenech, Tyson se movimentou bastante e concentrou seus golpes mais fortes na linha de cintura de Sanders, que praticamente não acertou a cabeça de Tyson, pois seus golpes eram bem mais lentos que o normal. No terceiro assalto, a com a diminuição no ritmo da luta, foi possível notar algumas vaias vindas das arquibancadas. As críticas fizeram acertar dois bons golpes na curta distância que deixaram Sanders, de 1,98 metro e 132 quilos, visivelmente tonto.

No quarto e último assalto, Sanders ficou nas cordas e Tyson acelerou os golpes no final. Os fãs gostaram e Tyson, muito cansado, foi declarado o vencedor.

Na época, nenhum comentário foi feito com a intenção de deslumbrar a possibilidade de um retorno do ex-campeão. Quatorze anos depois, parece algo impossível.