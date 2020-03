Mike Tyson ‘nocauteia’ Butterbean no 2º round e aguarda vencedor entre Foreman x Haye

Mike Tyson não teve dificuldades para superar Eric Buuterbean Esch, nesta quarta-feira, e vencer por nocaute no segundo assalto na terceira disputa de quartas de final do torneio virtual da World Boxing Super Series.

Com a vitória, o Iron Man aguarda o vencedor entre George Foreman x David Haye, duelo que vai acontecer nesta quinta-feira, às 14h de Brasília). Muhammad Ali e Joe Frazier já estão classificados para uam semifinal na sexta-feira.

Tyson não economizou golpes diante de Butterbean e derrubou duas vezes o adversário no primeiro assalto. No segundo round, uma terceira queda decretou a vitória do ex-campeão mundial.

Confira a luta.