Mike Tyson ‘nocauteia’ tubarão, mas tem luta com Roy Jones adiada para 28 de novembro

Mike Tyson nocauteou um tubarão durante um programa no canal Discovery Channel, que deu início à “Semana do Tubarão”. Junto com uma equipe de especialistas, o ex-campeão colocou roupa de mergulho, foi para o fundo do mar e com o método da ‘imobilidade tônica’ conseguiu imobilizar um tubarão, diante de outros 30 animais. O feito foi festejado como um nocaute.

A imagem mostra Tyson segurar o tubarão, fazer carinho e colocá-lo de cabeça para baixo. O tubarão reage com um mecanismo de defesa evolutivo e parece fingir-se de morto. O ex-lutador chegou a colocar uma câmera no peixe, com a ajuda de uma das pessoas da equipe. Quando subiu de volta para o barco, Tyson estava exausto e chegou a vomitar.

Após o programa, que era gravado, o jornalista Mike Coppinger, do site The Athletic, informou que “a exibição entre Mike Tyson e Roy Jones Jr., marcada para 12 de setembro, em Carson, Califórnia, foi adiada, segundo fontes ao The Athletic. A nova data provisória para o evento é 28 de novembro”. Não foi apresentado um motivo para o adiamento e também nenhuma das partes havia se pronunciado diante da notícia.