Mike Tyson, o mais novo campeão mundial dos pesos pesados. Há 32 anos!!!

Quando Mike Tyson entrou no ringue do Hilton Hotel, em Las Vegas, na noite de 22 de novembro de 1986, todos os críticos do boxe norte-americano sabiam que uma lenda estava prestes a surgir.

Por intermédio de um trabalho muito bem feito pelos empresários Bill Cayton e Jim Jacobs, as 15 primeiras lutas do Iron Man de 1985 foram colocadas em uma fita e enviadas para todos aqueles que escreviam sobre boxe nos Estados Unidos.

E Tyson não decepcionou, ao liquidar Trevor Berbick em apenas dois roundes.

A nobre arte tinha um novo rei: Michael Gerald Tyson, aos 20 anos, quatro meses, três semanas e dois dias.

Sempre vale a pena ver de novo.