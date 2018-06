Mike Tyson se arrepende de jogar copo de água em Don King

Mike Tyson e Don King se conhecem há mais de 30 anos. O empresário cuidou da carreira do pugilista por oito anos (1989 a 1997). Tiveram um relacionamento difícil e repletos de problemas, mas o tempo fez com que tudo ficasse no passado. Mas no fim de semana houve uma recaída.

Durante as festividades anuais do Hall Da Fama do Boxe, em Canastota, Tyson pegou um copo e atirou a água em King. Horas depois se arrependeu. “Tive uma atitude errada. Don King é meu amigo. Estou arrependido e peço desculpas.”

Ronald Wright, Vitaly Klitschko e Erik Morales foram os boxeadores que tiveram seus nomes colocados no Hall da Fama. O Brasil tem apenas um representante: Eder Jofre teve a glória em 1992.

Veja a imagem.