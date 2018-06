Mike Tyson x James “Quebra-Ossos” Smith. Vale a pena ver de novo!

A primeira defesa de título mundial de Mike Tyson foi diante de James “Quebra-Ossos” Smith, em 7 de março de 1987. Com 20 anos, o Iron Man era o favorito 7 por 1 na bolsa de apostas. A arena do Las Vegas Hilton estava repleta, com 13.851 espectadores.

Tyson, campeão pelo Conselho Mundial de Boxe, ganhou US$ 1,5 milhão, enquanto Smith, dono do cinturão da Associação Mundial de Boxe, ficou com US$ 1 milhão.

Durante os 12 roundes, Smith acertou 51 dos 233 golpes, enquanto Tyson conectou 191 de 317. Os três jurados deram vitória para o mais novo campeão mundial dos pesados: 120- 106 e 119 a 107 (dois).

Tyson sempre teve a iniciativa da luta, mas não demonstrou grande inspiração. Smith, experiente, soube segurar o ímpeto do adversário. “Ele não quis lutar”, disse Tyson. “Ele tem um gancho de esquerda devastador, mas não pôde derrubar James Smith”, brincou Quebra-Ossos.