Mike Tyson x Roy Jones: primeira entrevista coletiva nesta quinta-feira

A primeira entrevista coletiva de Mike Tyson e Roy Jones para a luta exibição marcada para 28 de novembro, em Los Angeles, será nesta quinta-feira. O evento terá transmissão pela plataforma Triller nos Estados Unidos e terá apresentação do jornalista Ariel Helwani.

Mais seis lutas estão previstas: Jake Paul x Nate Robinson (cruzadores), Badou Jack x Blake McKernan (meio-pesados), Viddal Riley x Rashad Coulter (cruzadores), Jamaine Ortiz x Nahir Albright (leves), Irvin Gonzalez Jr. x Edward Vasquez (penas) e Juiseppe Cusumano x Nick Jones (pesados).

Desde o início da pandemia, Tyson tem se apresentado em vídeos, fazendo treinos fortes de boxe e anunciando o seu retorno aos ringues. Ele disse ter emagrecido 30 quilos. Inúmeras ofertas foram feitas e até o Conselho Mundial de Boxe prometeu colocá-lo entre os 15 primeiros do ranking. Com seu carisma, o pugilista conseguiu vários parceiros comerciais.

Tyson e Jones quase lutaram em 2003, quando Jones conquistou o título mundial dos pesos pesados, versão Associação Mundial de Boxe. Mas, durante as negociações, nas quais cogitou-se bolsas no valor de US$ 30 milhões, Jr. acabou não assinando o contrato.

Tyson foi campeão mundial dos pesos pesados de 1986 a 1990 e em 1996. Detém o recorde de ser o boxeador mais novo a conquistar um cinturão na principal categoria do boxe. Ele tinha 20 anos, quando nocauteou Trevor Berbick, no segundo assalto. O Iron Man lutou até 2005.

Roy Jones Jr. tem seu nome na história da nobre arte como um dos mais técnicos lutadores de todos os tempos. Foi campeão dos médios, supermédios, meio-pesados e pesados. Ele lutou até 2018, com 49 anos. Somou 66 vitórias (47 nocautes) e nove derrotas.

O Triller é uma plataforma de mídia social em rápido crescimento que está prestes a dominar os usuários do TikTok – e enquanto anteriormente focada em música (incluindo parcerias com grandes gravadoras), agora está fazendo uma incursão concentrada em eventos ao vivo, incluindo esportes.